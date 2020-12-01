Генсек ООН Гутерреш провел первый телефонный разговор с Байденом

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1 декабря 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел первый телефонный разговор с Джо Байденом, который, согласно данным ведущих американских СМИ стал избранным президентом Соединенных Штатов Америки.

Гутерреш и Байден в рамках телефонной беседы обсудили укрепление сотрудничества между США и Организацией Объединенных Наций.

Подчеркивается, что генсек ООН был рад пообщаться с избранным американским лидером и лично его поздравил с победой на выборах. Уточняется, что Антониу Гутерреш ждет возможности работать вместе с Джо Байденом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения ключевых проблем, с которыми сталкивается в настоящий момент мир.