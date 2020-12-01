Генсек ООН Гутерреш провел первый телефонный разговор с Байденом
1 декабря 2020, 09:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел первый телефонный разговор с Джо Байденом, который, согласно данным ведущих американских СМИ стал избранным президентом Соединенных Штатов Америки.
Гутерреш и Байден в рамках телефонной беседы обсудили укрепление сотрудничества между США и Организацией Объединенных Наций.
Подчеркивается, что генсек ООН был рад пообщаться с избранным американским лидером и лично его поздравил с победой на выборах. Уточняется, что Антониу Гутерреш ждет возможности работать вместе с Джо Байденом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения ключевых проблем, с которыми сталкивается в настоящий момент мир.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.