Джо Байден набрал женщин в команду

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30 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Джо Байден на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Избранный президент США объявил о создании женской медиа-команды в Белом доме. В его пресс-службе будут исключительно представительницы слабого пола. Среди них Джениффер Псаки.



Кейт Бедингфилд возглавит медийную команду Байдена. Непосредственно пресс-секретарем станет Дженифер Псаки. Она когда-то была официальным представителем Госдепартамента США.

«Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за подключение американского народа к Белому дому», — прокомментировал назначения непосредственно Байден в своем заявлении: «Эти квалифицированные, опытные коммуникаторы привносят различные перспективы в свою работу и общую приверженность построению этой страны лучше».

Насчет правдивости медийной команды Байдена — это еще бабушка надвое сказала. Профессионализм вызывает вопросы. Будучи представителем Госдепа Дженифер Псаки оскандалилась с нелепыми заявлениями о том, что США могут направить флот к берегам Белоруссии.