Севфлот объяснил полет «перехваченных» британскими истребителями российских самолетов Ту-142 над Северным морем
29 ноября 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Пресс-служба Севфлота РФ прокомментировала полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над нейтральными водами Северного моря. Отмечается, что Британия заявила о возможной угрозе со стороны России «вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства».
«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», - пояснили в Севфлоте.
При этом в сообщении пресс-службы ВВС Великобритании высказали, что «Тайфуны» сопровождали два российских самолета, тщательно отслеживая их перемещения. Это сделано для того, чтобы сдерживать провокационную деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в оживленных районах международного воздушного пространства, добавили в ведомстве.
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