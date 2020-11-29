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Севфлот объяснил полет «перехваченных» британскими истребителями российских самолетов Ту-142 над Северным морем

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Севфлот объяснил полет «перехваченных» британскими истребителями российских самолетов Ту-142 над Северным морем
Ту-142, фото: сайт Минобороны РФ

Пресс-служба Севфлота РФ прокомментировала полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над нейтральными водами Северного моря. Отмечается, что Британия заявила о возможной угрозе со стороны России «вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства».

«Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», - пояснили в Севфлоте.

При этом в сообщении пресс-службы ВВС Великобритании высказали, что «Тайфуны» сопровождали два российских самолета, тщательно отслеживая их перемещения. Это сделано для того, чтобы сдерживать провокационную деятельность и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в оживленных районах международного воздушного пространства, добавили в ведомстве.

БА

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