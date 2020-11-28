Наталья Поклонская ответила на критику коллеги по Госдуме

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская ответила коллеге по парламенту Евгению Федорову. Депутат Госдумы Федоров писал в своем Telegram-канале, что Поклонская "нарушала фракционную дисциплину".

По словам Поклонской, там также была публикация, в которой Федоров задавался вопросом, о чем она думала и предлагал ей "пойти вон". На данный момент такой записи в канале Федорова нет. Поклонская считает, что слова Федорова - "моральная бедность".

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что хотела бы остаться в политике и в настоящее время ожидает решения партии "Единая Россия".

"Это личное мнение конкретного депутата, до которого мне нет дела. И еще, проявляя сожаление и сочувствие к его моральной бедности, я не собираюсь обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам. Поэтому пусть расслабится товарищ Федоров", - оценила слова коллеги Наталья Поклонская.