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Песков: Путин находится в интенсивном диалоге с Алиевым и Пашиняном

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Песков: Путин находится в интенсивном диалоге с Алиевым и Пашиняном
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в интенсивных контактах по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Песков, комментируя в пятницу, 27 ноября, слова Пашиняна о состоявшихся у армянского премьер-министра двух телефонных разговорах с Путиным, отметил, что Кремль делает официальные сообщения далеко не о всех международных беседах президента России.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что, как ранее отмечал сам Владимир Путин, "в это время, в процессе карабахского урегулирования" он находится в интенсивном телефонном диалоге с коллегами из Армении и Азербайджана.

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