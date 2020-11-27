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Чиновницу с острова Русский отстранят от работы за бездействие после циклона

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Чиновницу с острова Русский отстранят от работы за бездействие после циклона
циклон, фото: pixabay.com

Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от работы, а также привлекут к ответственности за то, что она не помогала местным жителям после циклона. Во многих домах нет света с вечера 18 ноября.

«За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский. В ближайшее время контролировать работу муниципальных властей на острове будет один из заместителей главы Владивостока. Такое решение принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС в пятницу, 27 ноября», - пояснили в пресс-службе правительства. 

Кожемяко отметил, что руководитель АТУ острова Русский не справилась со своими обязанностями. По его словам, в течение недели, когда он посещал территорию ЧС, он ни разу не видел чиновницу и не слышал слов благодарности от местных жителей за выполненную работу. Он призвал главу Владивостока Олега Гуменюка убедиться, что она будет привлечена к ответственности.

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