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Минобороны РФ сообщило, как предотвратило нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило, как предотвратило нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США
фото: сайт Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» во вторник, 24 ноября, остановил нарушение российской госграницы эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого.

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после полученного предостережения и смены курса кораблем «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американское судно сразу вышло в нейтральные воды.

В Минобороны добавили, что в 06.17 мск корабль ВМС США, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ, «углубившись за линию морской границы на 2 км».

БА

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