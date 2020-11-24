Байден выступил за «оживление» отношений США и Евросоюза
24 ноября 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Джо Байден, который, согласно предварительным данным, был избран президентом Соединенных Штатов Америки, выступил за "оживление" отношений с Евросоюзом. Об этом сообщили во вторник в штабе политика.
В заявлении штаба уточняется, что Джо Байден обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуации в Белоруссии и на Украине. Кроме того, американский политик подтвердил важность сотрудничества Соединенных Штатов с Евросоюзом по другим вопросам, которые вызывают общую обеспокоенность.
Также Байден выразил мнение, что следует "оживить отношения" США и Европейского Союза.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.