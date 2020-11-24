Байден выступил за «оживление» отношений США и Евросоюза

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24 ноября 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency

Джо Байден, который, согласно предварительным данным, был избран президентом Соединенных Штатов Америки, выступил за "оживление" отношений с Евросоюзом. Об этом сообщили во вторник в штабе политика.

В заявлении штаба уточняется, что Джо Байден обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуации в Белоруссии и на Украине. Кроме того, американский политик подтвердил важность сотрудничества Соединенных Штатов с Евросоюзом по другим вопросам, которые вызывают общую обеспокоенность.

Также Байден выразил мнение, что следует "оживить отношения" США и Европейского Союза.