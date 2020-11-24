Сатановский оценил предложение экс-главы офиса Зеленского к Путину «сделать шаг назад»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Богдан, фото: Facebook

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал обращение Андрея Богдана, экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором предложил ему «сделать шаг назад».

«Переводя на простой русский язык: "Мы вас … так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы … всем докажете, какие вы сильные". Логично? С их точки зрения – да», - высказал эксперт.

Сатановский предложил не отказываться от Минских соглашений, а переподписать Беловежские. По его словам, в таком случае Украине придется отказаться от тех территорий, которые она получила от России, в частности от Левобережья с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовья и Причерноморья - до Приднестровья.