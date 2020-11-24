ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Сатановский оценил предложение экс-главы офиса Зеленского к Путину «сделать шаг назад»

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сатановский оценил предложение экс-главы офиса Зеленского к Путину «сделать шаг назад»
Андрей Богдан, фото: Facebook

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал обращение Андрея Богдана, экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором  предложил ему «сделать шаг назад». 

«Переводя на простой русский язык: "Мы вас … так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем. Этим вы … всем докажете, какие вы сильные". Логично? С их точки зрения – да», - высказал эксперт.

Сатановский предложил не отказываться от Минских соглашений, а переподписать Беловежские. По его словам, в таком случае Украине придется отказаться от тех территорий, которые она получила от России, в частности от Левобережья с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовья и Причерноморья - до Приднестровья.

БА

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью