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Бывший глава администрации Зеленского Андрей Богдан обратился к Путину с призывом сделать шаг назад

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава администрации Зеленского Андрей Богдан обратился к Путину с призывом сделать шаг назад
Андрей Богдан, кадр видеозаписи интервью

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан дал интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Обращение соратника Зеленского связано с конфликтом в Донбассе и Минских договоренностей. «Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад», - попросил Богдан российского лидера.  По словам украинского политика, Россия должна инициировать пересмотр Минских соглашений и изменить порядок действий по протоколу. «Смотрите, с точки зрения всего мира и всех людей — это будет поступок сильного. Это будет победа», — обратился Богдан. На вопрос Собчак он уточнил, что имел в виду «переподписание Минских соглашений».

ИЧ

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