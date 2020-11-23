Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Джо Байдена на спецвстречу глав ЕС в следующем году
23 ноября 2020, 21:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Глава Евросовета Шарль Мишель в рамках беседы с Джо Байденом в понедельник, 23 ноября, пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств ЕС в следующем году.
Шарль Мишель назвал Джо Байдена "избранным президентом" и отметил, что пригласил политика на специальную встречу глав Евросоюза в Брюссель в 2021 году. Он также добавил, что США и и ЕС должны сотрудничать в борьбе с изменением климата, пандемией коронавируса нового типа, а также в сфере безопасности.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что обсудила с Джо Байденом будущие отношения Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
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