Минэкономразвития Краснодарского края возглавил Алексей Юртаев

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23 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Алексея Юртаева на должность министра экономического развития региона.



Сотрудникам ведомства сегодня, 23 ноября, представили нового руководителя. Алексей родился 31 октября 1987 года в городе Орске. Окончил НИУ "ВШЭ" Евразийский университет, — сообщили в пресс-службе краевой администрации.



Ранее Алексей работал в отделе инновационного развития Минэкономразвития РФ, а после в институте соц-эконом и политических исследований.



Некоторое время спустя, с начала 2020 года, находился в составе рабочей группы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития по поддержке МСП в условиях пандемии, координировал деятельность двадцати пяти отраслевых подгрупп.