Дегтярев распорядился отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото: twitter.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал распоряжение аппарату регионального правительства отменить объявленный конкурс на охрану для него за 33 миллиона рублей в год. Правительство Хабаровского края ранее объявило тендер.

Предполагалось заключить договор на охрану главы региона в 2021 году, чтобы у Дегтярева было семь телохранителей. Власти планировали заплатить за охрану губернатора до 33,1 миллиона рублей в год.

Дегтярев удивился конкурсу и раскритиковал аппарат. По словам врио главы региона, он четыре дня был в командировке в Москве и после возвращения из столицы поехал в поездку по поселкам Байкало-Амурской магистрали.

В ходе поездки провел встречи с "с 3 тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы, в общем, провел с людьми время". "За это время был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю?" — сказал Дегтярев на видео, опубликованном в его канале в Telegram.

Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала.