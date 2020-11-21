В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала

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21 ноября 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

задержание Сергея Фургала, кадр sledcom.ru/youtube.com/globallookpress.com

В Хабаровске в субботу, 21 ноября, проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Жители Хабаровска вышли на площадь имени Ленина в центре города.

По данным администрации города, "в несанкционированной акции на площади Ленина приняли участие менее 200 человек". В мэрии Хабаровска отметили, что "количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам еженедельно снижается".

После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку Фургала.

Митинги в поддержку Фургала идут в Хабаровске больше четырех месяцев. В июле на них выходили десятки тысяч человек, затем число протестующих постепенно снижалось.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение. Он находится в СИЗО в Москве.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.