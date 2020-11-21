Путин освободил Хохоликова от должности посла РФ в Гватемале

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21 ноября 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Александр Хохоликов, фото: akhokholikov1/Twitter

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла России в Гватемале. Соответствующий документ опубликован в субботу, 21 ноября, на интернет-портале правовой информации.

«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», - говорится в тексте указа.

Отмечается, что 5 октября Путин назначил Хохоликова чрезвычайным и полномочным послом России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. Он возглавлял российскую дипломатическую миссию в Гватемале с 2017 года, пишет RT.

Ранее Путин заявил, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами.