Путин освободил Хохоликова от должности посла РФ в Гватемале
21 ноября 2020, 20:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла России в Гватемале. Соответствующий документ опубликован в субботу, 21 ноября, на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», - говорится в тексте указа.
Отмечается, что 5 октября Путин назначил Хохоликова чрезвычайным и полномочным послом России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре. Он возглавлял российскую дипломатическую миссию в Гватемале с 2017 года, пишет RT.
Ранее Путин заявил, что большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами.
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