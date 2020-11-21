Путин подписал указ о продлении на 2021 год действия контрсанкций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России. Санкции продляются на год в отношении стран, установивших ограничения в отношении нашей страны.
Судя по тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые вводили или поддерживали антироссийские санкции.
С 6 августа 2014 года эмбарго было введено в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Через год в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.
Под запретом на ввоз в Россию находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.
Новым указом правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.