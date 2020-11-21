Путин подписал указ о продлении на 2021 год действия контрсанкций

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21 ноября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Указ президента РФ

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России. Санкции продляются на год в отношении стран, установивших ограничения в отношении нашей страны.

Судя по тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые вводили или поддерживали антироссийские санкции.

С 6 августа 2014 года эмбарго было введено в отношении продукции из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Через год в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Под запретом на ввоз в Россию находятся мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

Новым указом правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.