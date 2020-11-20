Путин назвал отношения с США испорченными

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20 ноября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин считает, что испорченные отношения нельзя испортить.

Так глава государства прокомментировал ситуацию во взаимоотношениях между Россией и США.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», – сказал Путин.

Ранее президент РФ отказался комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что кандидат на пост президента США Джо Байден получал деньги от России.