ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин назвал отношения с США испорченными

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Путин назвал отношения с США испорченными
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин считает, что испорченные отношения нельзя испортить.

Так глава государства прокомментировал ситуацию во взаимоотношениях между Россией и США.

«Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены», – сказал Путин.

Ранее президент РФ отказался комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что кандидат на пост президента США Джо Байден получал деньги от России.

ДВа

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью