Аналитики провели опрос об отношении армян к России

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19 ноября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

рукопожатие, фото: pixabay.com

Аналитики по заказу СМИ провели опрос среди армян об отношении к России и о готовности принять военно-политическую помощь от Москвы. Соответствующий материал опубликован на сайте радио Sputnik.

В источнике говорится, что около 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо. Однако 9,4% опрошенных признались в обратном. Затруднились ответить на вопрос 6,8% жителей Армении. Также 85% опрошенных считают РФ союзником своей страны.

Кроме того, 62,3% армян назвали Россию дружественной страной, 39,9% - Францию, 6,4% - Иран, 5,8% - США, 1,2% - Германию, и только 0,6% - Грузию. При этом 4,6% респондентов затруднились с ответом.

Отмечается, что большинство человек (79,6%) готовы принять военно-политическую помощь от Москвы. А вот получить аналогичную поддержку от Франции хотят только 14% армянских граждан, от Ирана – почти 7%, от США – 5%, от Германии - 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант «Другое», а 7,4% не смогли ответить.

Опрос проводился по телефону 17 ноября. В исследовании принял участие 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%.

Ранее сообщалось, что Сенат Франции рассмотрит резолюцию, призывающую Париж признать независимость Нагорного Карабаха.