Глава Мордовии Волков подал прошение об отставке

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18 ноября 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия

глава Республики Мордовия Владимир Волков, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в среду, 18 ноября, стало известно, что глава Мордовии Владимир Волков подал прошение об отставке. Чиновник выразил благодарность землякам за оказанное ему доверие, а также за понимание.

Волков отметил, что за прошедшие годы многое удалось сделать для развития Мордовии, в частности, в сферах строительства, промышленности и аграрном комплексе. Глава республики обратил внимание на то, что власти с честью справились с задачей по проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По словам Владимира Волкова, ранее сегодня он обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста главы Республики Мордовия. Он подчеркнул, что время идет, поэтому следует давать дорогу молодым.