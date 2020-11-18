Илья Гращенков: Михаил Дегтярев теряет поддержку Кремля

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18 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рушит рейтинг ЛДПР в регионе.

- Дегтярев успешно обрушил рейтинг ЛДПР и не допустил роста своих показателей, а значит его миссия состояла в зачистке края от «элдепов», что бы на их фоне «ЕР» смогла отыграть позиции, - пишет Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Эксперт указывает6 что если рейтинг Дегтярева не вырастет, то его может сменить и член «Единой России». Таким образом, заметим, политическая ситуация в крае окажется не просто в состоянии стагнации, но и «откатится» назад – после громкой победы оппозиционного кандидата на губернаторских выборах 2018-го.

- В этом смысле новым кандидатом в Хабаровске действительно может стать некто, схожий с образом Кожемяко – «свой», сильный и популярный, - объясняет политолог.

Заметим, что на сегодняшний день рейтинг Михаила Дегтярева, пожалуй, не столько падает в регионе – у него и изначального-то не было – сколько уходит «в минус» с нуля. Граждане не верят, что назначенец действительно намерен улучшить дела в регионе, а его шаги выглядят искусственно и малоэффективно.