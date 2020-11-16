Оптимизация системы госуправления приведет к сокращению госслужащих

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2020, 20:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Андрей Нечаев, фото из соцсети Вконтакте

Оптимизация системы государственного управления, о которой сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, приведет к сокращению госслужащих. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев убежден, что реформу системы госуправления нужно было провести давно, и теперь это должно быть сделано как можно быстрее.

По его мнению, сокращение госчиновников благотворно скажется на экономике страны. Но, как заметил Нечаев, опыт последних лет показывает, что после каждого сокращения или оптимизации аппарат вырастает. По сведениям экс-министра, в настоящее время количество госслужащих существенно превышает их численность во времена СССР, - передает НСН.

«Чем больше чиновников, тем больше вмешательства государства в экономику. Соответственно, если мы сокращаем, то есть надежда, что вмешательства будет хоть немного, но меньше», - надеется Нечаев.

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы государственного управления.