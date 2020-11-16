Навальный намерен судиться с Песковым

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16 ноября 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Блогер Алексей Навальный, находящийся на восстановлении в Германии, намерен судиться с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. В картотеке Пресненского суда Москвы появилась карточка, судя по которой, 16 ноября зарегистрирован иск Навального к Пескову.

Блогера возмутило заявление пресс-секретаря президента РФ о том, что он получает инструкции от Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

СМИ узнали, что Навальный требует, чтобы Песков опубликовал на сайте Кремля официальное опровержение своих слов.

Алексей Навальный подал в суд иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову и потребовал признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию слова представителя Кремля о том, что он якобы получает руководства к действию от ЦРУ.

Навальный был госпитализирован в Омске. Он возвращался из Сибири в Москву и в полете ему стало плохо. Омские медики оказали блогеру необходимую помощь. Родственники настояли на лечении в Германии.