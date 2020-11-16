Этот договор войдёт в историю

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16 ноября 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ, фото соцсети

О значении ввода российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР, доктор экономических наук Леонид СЛУЦКИЙ.

– Уважаемый Леонид Эдуардович! Несколько дней назад вооружённые силы Азербайджана сбили военный вертолёт России. Оба государства – члены ОДКБ. Когда турки сбили наш Су­24, последовала жёсткая реакция. Почему её нет сейчас?

– Нагорный Карабах – это один из самых, если не самый кровоточащий конфликт на всём постсоветском пространстве. И вот ситуацию прорвало. Мне кажется, сейчас мы должны говорить, не выхватывая из контекста происходящего одно событие, даже такое трагическое, как то, о чём вы спросили. На самом деле всегда, когда гибнут люди, – это трагедия. Даже в случае гибели одного отдельно взятого человека. Но сейчас стояла другая задача, важность которой невозможно переоценить. Задача – прекратить кровопролитие. В разгар войны это невероятно сложно. Но это удалось сделать.

В результате Азербайджан получит обратно три района, удерживаемых армянской стороной: Агдам, Кельбаджар, Лачин. А ведь изначально речь шла в том числе о Мадридских принципах, опубликованных в январе 2009 года, о семи районах. Нагорному Карабаху гарантируется транспортный коридор для сообщения с Арменией. Его будут контролировать наши миротворцы.

Главный результат договора – тысячи людей останутся живы. Такие договоры обычно готовятся месяцами. Но на этот раз всё было сделано стремительно и, что называется, малой кровью. Россия продемонстрировала свой огромный потенциал сдерживания самых жёстких конфликтов в случае резкого противостояния на постсоветском пространстве, да и за его пределами. Мы, наша дипломатия, наш президент, который сыграл в этом ключевую роль, способны реально добиваться прекращения конфликтов и даже устойчивого мира.

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха поставлена, может быть, и промежуточно, но если брать сегодняшнюю ситуацию, то твёрдая точка. В том, что касается войны, в том, что касается военного противостояния, в том, что касается кровопролития. Это архиважно. Кровоточащий поток нагорнокарабахского конфликта, который начался ещё в 80­е годы прошлого века, сегодня завершён.

И мы, и противоборствующие стороны должны быть бесконечно благодарны тем, кто принимал участие в работе над тем, чтобы на разных этапах конфликта остановить кровопролитие. В том числе Аркадию Ивановичу Вольскому, который руководил комитетом особого управления Нагорного Карабаха ещё в советское время. Светлая память ему и тем, кто не дожил до мира. Хочется поблагодарить тех, кто пытался найти основу для мира в разных форматах. Таковых было много: политиков, дипломатов, моих коллег­парламентариев. Я сам немало работал в этом направлении, возглавляя комитет по делам СНГ бывшей Государственной думы 6­го созыва. Мы продолжаем работать в этом направлении и сегодня.

Но всё это несопоставимо с тем вкладом, который в очень и очень короткое время сумел внести в решение этого конфликта президент России. И посредничество России в конфликте между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху, и тот мирный договор, что подписан, безусловно, войдут в историю. И уверен, что лягут в основу прекращения многих конфликтов в будущем. А это является важнейшей задачей любого политика.

Президент России поставил точку в войне. Это архиважно. И ценность этого имеет непреходящее значение для нашего Южного Кавказа. И без лишней патетики – для всего мира. Для каждого из нас. Эта ситуация продемонстрировала нашу мощь и авторитет в разрешении самых непростых и кровоточащих, к сожалению, международных конфликтов.