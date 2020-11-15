The National Interest назвало три главных провала разведки США в Карабахе

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15 ноября 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

флаг США, фото: pixabay.com

Во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе разведка США допустила три серьезные ошибки, которые сильно ослабили позиции Вашингтона в регионе. Такие выводы были сделаны американскими аналитиками.

"Во-первых, очевидное: неужели Соединенные Штаты застало врасплох начало войны?", - говорится в материале издания The National Interest. Еще в конце марта заместитель госсекретаря США Стивен Биган подписал с Азербайджаном соглашение о том, что Баку будет использовать только дипломатические методы разрешения конфликта в Карабахе. При этом Азербайджан, скорее всего, согласовывал свои планы с Турцией. Не исключено, что обсуждалась военная помощь со стороны Анкары.

Вторым провалом названо размещение в Карабахе российских миротворцев после подписания перемирия. Американские власти слишком полагались на работу Минской группы ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин «просто увидел возможность ввести в регион российские войска, которой и воспользовался».

Третий основной просчет разведки США связан с "закулисными переговорами" между Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. О чем они беседовали - неизвестно, но аналитики издания предполагают, что обсуждался раздел сфер влияния за пределами Нагорного Карабаха, например, в Сирии. Почему об этом до сих пор не знают американские спецслужбы?

Исход конфликта в Карабахе значительно отодвигает на задний план интересы Соединенных Штатов. Обозреватели издания The National Interest призвали тщательно расследовать провалы американской разведки, заняться этим должны комитеты по разведке Сената и Палаты представителей.