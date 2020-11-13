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ЕС не исключает введения дополнительных санкций против Белоруссии

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЕС не исключает введения дополнительных санкций против Белоруссии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Европейский Союз в пятницу, 13 ноября, допустил введение дополнительных санкций в отношении Белоруссии после смерти одного из участников акций протеста в стране Романа Бондаренко.

Вечером в минувший четверг, 12 ноября, Министерство здравоохранения республики подтвердило смерть Романа Бонадренко. Подчеркивается, что житель Белоруссии скончался в медицинском учреждении из-за повреждений, которые он получил во время драки.

К настоящему моменту не уточняется, о каких санкциях против республики со стороны Евросоюза может идти речь.

ЕТ

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