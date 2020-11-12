Лавров: Россия не ждет серьезных перемен во внешней политике США при Байдене
12 ноября 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ожидает серьезных изменений внешнеполитического курса Соединенных Штатов в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах.
Об этом говорят политологи, с которыми министр согласен. При этом Лавров считает, что составление прогнозов сейчас - "не очень благодатная идея". Глава МИД также отметил, что, судя по заявлениям Байдена, его политика будет "соответствующей тем канонам", которые продвигал Барак Обама.
Отвечая на вопрос о том, почему Москва не поздравляет Байдена с победой на выборах, Лавров заметил: "Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.