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Лавров: Россия не ждет серьезных перемен во внешней политике США при Байдене

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Лавров: Россия не ждет серьезных перемен во внешней политике США при Байдене
Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не ожидает серьезных изменений внешнеполитического курса Соединенных Штатов в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах.

Об этом говорят политологи, с которыми министр согласен. При этом Лавров считает, что составление прогнозов сейчас - "не очень благодатная идея". Глава МИД также отметил, что, судя по заявлениям Байдена, его политика будет "соответствующей тем канонам", которые продвигал Барак Обама.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не поздравляет Байдена с победой на выборах, Лавров заметил: "Те, кто считает для себя возможным до объявления официальных результатов направлять поздравления, это их право".

Тем временем Байден заявил о первых назначениях.

НС

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