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Российские следователи возбудили дело после падения Ми-24 в Армении

, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Российские следователи возбудили дело после падения Ми-24 в Армении
Ми-24, фото: Минобороны РФ

Российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил информационный источник в четверг, 12 ноября.

«Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», - пояснил он.

Собеседник отметил, что в настоящее время Россия совместно с коллегами из Армении и Азербайджана «проводит первоначальные следственные действия». По его словам, они осмотрели место происшествия, назначили несколько экспертиз, в том числе летно-техническую. Кроме того, он считает, что в ходе расследования дела оно будет «переквалифицировано на более тяжкое». Текущая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль Оглы прокомментировал инцидент со сбитым российским вертолетом Ми-24 фразой "на войне как на войне". 

БА

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