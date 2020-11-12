Познер заявил о возможном возвращении фашизма в США: «Америка более наивная страна»

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что Советский Союз имел «определенные фашистские черты». При этом он уверен, что в России его восстановление невозможно, нежели в Соединённых Штатах.
«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты. Но мы через это прошли … я не слишком опасаюсь возникновения фашизма в России», - высказал он.
По его мнению, «Америка в этом смысле гораздо более наивная страна», чем Россия, потому что пережила куда меньше исторических пертурбаций. Познер добавил, что США легче управлять, «с точки зрения поворачивания людей туда или сюда», чем РФ или любой другой европейской страной.
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