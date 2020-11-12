Новый полпред в УрФО прокомментировал возможность объединения регионов

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12 ноября 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе рассказал о планах на пресс-конференции.

Как сообщали «Аргументы недели», 9 ноября Владимир Путин назначил Владимира Якушева новым полпредом в УрФО. Ранее он занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, с 2005 по 2018 был губернатором Тюменской области.

Сегодня Владимир Якушев провел свою первую пресс-конференцию в новой должности. Он отметил, что не намерен вмешиваться в работу региональных и муниципальных властей, в его команде появятся другие люди, но они не будут занимать ключевых постов. По словам Владимира Якушева, он будет частым гостем в регионах, так как посещение территорий – важная часть его работы. «Именно там ты видишь людей, понимаешь все сложности. Именно на месте ты можешь решить ту или иную задачу», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном объединении регионов, Владимир Якушев отметил, что спекулировать на этой теме нельзя.

«Сегодня у нас все, что касается субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, каждый из них — самостоятельная территория с конституционным набором прав. Есть так называемая «Тюменская матрешка», где действительно своя специфика. Я, будучи губернатором Тюменской области, рассказывал иностранным гостям об устройстве нашей власти и сам видел, как у них закипают мозги. Но мне кажется, что история Тюменской области и существующий механизм доказали свое право на жизнь. Это единственно правильная технология, которая тогда была найдена людьми, которых я очень сильно уважаю. Три мудрых губернатора тогда подписали это соглашение, и в его рамках субъекты живут и сегодня, здесь сложилась определенная культура», – процитировал Владимира Якушева телеграм-канал «Южноуральской панорамы».