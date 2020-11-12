Лавров объяснил, почему Москва еще не направила поздравления президенту США

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12 ноября 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

Москва не видит оснований направлять поздравления новому президенту США до официального обнародования итогов выборов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил удивление, что этому уделяется так много внимания.

«Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло», - сказал министр.

По словам Лаврова, все поздравления, которые до сих пор прозвучали, опираются на подсчеты ведущих американских СМИ и соцсетей.

«Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, мы не можем с этим ничего поделать. Но у нас несколько иной подход – нужно дождаться официального объявления», – отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва видит, как оппозиция в Армении пытается спекулировать на соглашении по Карабаху.