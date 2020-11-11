Андрей Черезов покинул должность замглавы Минэнерго

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11 ноября 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минэнерго

Андрей Черезов, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Вечером в среду, 11 ноября, стало известно, что заместитель министра энергетики России Андрей Черезов освобожден от должности в связи с ее сокращением. Об этом сегодня заявили в ведомстве.

Уточняется, что замглавы Минэнерго Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности распоряжением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года.

Напомним, 10 ноября министром энергетики РФ вместо Александра Новака, который занял пост вице-премьера, был назначен Николай Шульгинов.

Отметим также, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в сентябре текущего года принял решение о сокращении количества заместителей министра с восьми до семи.