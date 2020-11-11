Дмитрий Кулеба оценил закрытие торгпредства России на Украине

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11 ноября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Кулеба, фото: gordonua.com

Правительство России приняло решение закрыть торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минпромторг, выступивший ранее с этим предложением, пояснял, что закрыть украинское торгпредство нужно в связи с принятием украинским кабмином постановления, которое прекращает действие межправсоглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина разорвала соглашение с Россией о торговых представительствах "ещё три месяца назад", сообщает RT. "Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", – заявил Кулеба.