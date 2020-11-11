Михаил Мишустин назначил Максима Шаскольского руководителем ФАС

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11 ноября 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Шаскольский, фото: gov.spb.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Распоряжение от 11 ноября 2020 года о назначении Шаскольского главой ФАС опубликовано в среду на сайте правительства РФ.

45-летний Максим Шаскольский до этого назначения занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Мишустин также подписал документы о назначении бывшего главы ФАС Игоря Артемьева помощником главы правительства, - передает RT.

О планируемых кадровых перестановках в Федеральной антимонопольной службе накануне сообщали СМИ. Несколько источников, в правительстве и в центральном аппарате ФАС сообщили о грядущей отставке Игоря Артемьева. Артемьев руководил ФАС с марта 2004 года.

Максим Алексеевич Шаскольский - уроженец Ленинграда (Санкт-Петербург), выпускник экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. После окончания вуза работал в банке. В 2000-2001 годах был советником губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова.

После работы в разных компнаниях на руководящий постах в январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.