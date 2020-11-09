РБК: Руководитель ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку
9 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
Несколько источников, в правительстве и в центральном аппарате ФАС, сообщили о грядущей отставке руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева. Артемьев руководит ФАС с марта 2004 года.
По сведениям РБК, глава службы уйдет в отставку в ближайшее время. По некоторым данным, об отставке Артемьева уже сообщили коллективу ФАС.
Возможно, должность руководителя ФАС займут вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский или глава управления ФАС по Петербургу Вадим Владимиров.
Президент РФ Владимир Путин ранее снял с должности министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
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