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Меркель рассчитывает на «доверительное» будущее сотрудничество с Байденом

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель рассчитывает на «доверительное» будущее сотрудничество с Байденом
Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Ангела Меркель в телефонной беседе с объявившим себя новым американским лидером Джо Байденом выразила надежду на доверительное будущее сотрудничество, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер ФРГ и Джо Байден подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество в настоящий момент особенно важно «перед лицом многочисленных глобальных вызовов», сообщает RT. Меркель ещё раз поздравила Байдена и кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис с победой на выборах.

НС

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