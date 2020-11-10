Меркель рассчитывает на «доверительное» будущее сотрудничество с Байденом

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10 ноября 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель, Kay Nietfeld/dpa

Ангела Меркель в телефонной беседе с объявившим себя новым американским лидером Джо Байденом выразила надежду на доверительное будущее сотрудничество, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер ФРГ и Джо Байден подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество в настоящий момент особенно важно «перед лицом многочисленных глобальных вызовов», сообщает RT. Меркель ещё раз поздравила Байдена и кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис с победой на выборах.