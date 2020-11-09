Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

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9 ноября 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Ангела Меркель, Florian Gaertner/photothek.net v

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 ноября, поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Немецкий политик отметила, что он "хорошо знает Германию и Европу".

В рамках своего поздравления Ангела Меркель назвала США и Европейский Союз "близкими союзниками", которые должны вместе, "бок о бок", вести борьбу с терроризмом, изменением климата, а также пандемией коронавируса нового типа.

Ранее сегодня в Кремле объяснили, почему российский лидер Владимир Путин поздравил Дональда Трампа сразу после выборов президента Соединенных Штатов, а поздравления Джо Байдену пока не направил.