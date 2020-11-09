Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США
9 ноября 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 ноября, поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Немецкий политик отметила, что он "хорошо знает Германию и Европу".
В рамках своего поздравления Ангела Меркель назвала США и Европейский Союз "близкими союзниками", которые должны вместе, "бок о бок", вести борьбу с терроризмом, изменением климата, а также пандемией коронавируса нового типа.
Ранее сегодня в Кремле объяснили, почему российский лидер Владимир Путин поздравил Дональда Трампа сразу после выборов президента Соединенных Штатов, а поздравления Джо Байдену пока не направил.
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