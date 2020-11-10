Политолог Багдасаров назвал соглашение по Карабаху «победой» Турции, но «поражением» России и Армении

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прокомментировал подписанное президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном, соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе.
«Без сомнения в этом противостоянии победу одержал не только Азербайджан, но и Турция. Вместе они собрали армию, которая многократно превосходила силы Нагорного Карабаха, и ударили по ним. При этом потери, несмотря на тотальное превосходство, у азербайджанцев были большие. Но в итоге все окончилось победой для Баку и Анкары. И Турция теперь закрепилась на Южном Кавказе. То есть расширила свое геополитическое влияние», - высказал он.
Багдасаров считает, что в конфликте проиграла не только Армения, но и Россия. По его словам, Баку нужно «избавиться» от Никола Пашиняна, и решать вопрос с Нагороным Карабахом дальше.
«В любом случае, конфликт не исчерпан, и все еще впереди», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Алиев записал ироничное видеообращение Пашиняну после подписания соглашения.