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Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. Он отметил, что страны "всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией".

"Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами"»,- написал Зеленский в Twitter. "Наша дружба становится только крепче", – заявил он.

Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации.

НС

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