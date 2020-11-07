Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Аргументы Недели → Политика 13+

7 ноября 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. Он отметил, что страны "всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией".

"Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами"»,- написал Зеленский в Twitter. "Наша дружба становится только крепче", – заявил он.

Байден, считающий себя себя новым президентом США, готовит обращение к нации.