Ангела Меркель рада будущему сотрудничеству с Байденом

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7 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель, Zucchi/Euc

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров ФРГ.

"Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха... Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени", - сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "внимательно следит" за президентскими выборами.