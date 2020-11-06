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США строят новую военную базу на северо-востоке Сирии

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

США строят новую военную базу на северо-востоке Сирии
армия США, фото: pixabay.com

США строят новую военную базу в поселке Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Из Ирака уже доставлены десятки единиц военной техники, оборудования и оснащения. Построена вертолетная площадка.

База располагается напротив позиций, которые занимают южнее правительственные войска САР и шиитские формирования, которые поддерживаются Ираном.

Населенный пункт Эль-Багуз - последний оплот в Арабской Республике террористов ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Поселок освободили в марте 2019 года. Теперь там базируются оппозиционеры из "Сил демократической Сирии".

НС

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