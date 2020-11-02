Центр по примирению враждующих сторон: в Сирии боевики готовят атаку. Обвинят в ней потом Россию

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2 ноября 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

карта Сирии, фото: pixabay.com

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики в Сирии планируют совершить атаку с помощью беспилотника.

Удары будут наноситься по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Нахлая. Видео последствий планируется опубликовать на пропагандистских ресурсах в Интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС РФ.

Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований перестать устраивать вооруженные провокации и взять курс на мирное урегулирование ситуации.

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