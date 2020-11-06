Znak.com: Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уходит в отставку
6 ноября 2020, 19:21[ «Аргументы Недели» ]
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин уходит в отставку. 6 ноября глава Минприроды встречался с председателем правительства Михаилом Мишустиным, который до этого обсудил перестановки в кабмине с президентом Владимиром Путиным.
По данным Znak.com, Минприроды критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Информацию об отставке Кобылкина, который стал главой ведомства при премьере Дмитрии Медведеве, РБК подтвердил источник, близкий к Кремлю. Пресс-служба министерства пообещала официально сообщить о возможных предстоящих изменениях в ведомстве.
По данным Znak.com, кадровые перестановки ожидаются в министерстве строительства. Уйдет минист Владимир Якушев. По данным РБК, в отставку уйдет и глава Минтранса Евгений Дитрих. Кандидатура министра рассматривается на пост врио губернатора Белгородской области.
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