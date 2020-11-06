Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко

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6 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список белорусского лидера Александра Лукашенко. Черный список также дополнен другими 14 белорусскими чиновниками.

Евросоюз считает, что Лукашенко ответственен за репрессии в республике до и после выборов президента в 2020 году. Чиновников считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов. Санкции предполагают запрет на поездки, а также заморозку активов.

Белорусская оппозиция просит всех прекратить сотрудничество с Лукашенко.