Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко
6 ноября 2020, 17:46[ «Аргументы Недели» ]
Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список белорусского лидера Александра Лукашенко. Черный список также дополнен другими 14 белорусскими чиновниками.
Евросоюз считает, что Лукашенко ответственен за репрессии в республике до и после выборов президента в 2020 году. Чиновников считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов. Санкции предполагают запрет на поездки, а также заморозку активов.
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