Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список белорусского лидера Александра Лукашенко. Черный список также дополнен другими 14 белорусскими чиновниками.

Евросоюз считает, что Лукашенко ответственен за репрессии в республике до и после выборов президента в 2020 году. Чиновников считают причастными к фальсификации выборов и насилию в отношении демонстрантов. Санкции предполагают запрет на поездки, а также заморозку активов.

Белорусская оппозиция просит всех прекратить сотрудничество с Лукашенко.

НС

В мире

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Издание Cyprus Mail: Россия нанесла ответный «удар» в споре с США за порты Кипра

Российская Федерация нанесла ответный «удар» в споре с Соединенными Штатами за кипрские порты. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью