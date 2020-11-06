Песков прокомментировал сообщение о возможной отставке Путина

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6 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что Владимир Путин планирует уйти в отставку. По его словам, это «полная чушь».

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего… У президента все хорошо, здоровье отменное», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин не собирается покидать пост главы государства.

Ранее Путин рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы стать лидером в 21 веке. Президент считает, что в первую очередь необходимо раскрыть в себе «природный дар», который есть в каждом человеке.