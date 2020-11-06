Политолог Бышок считает, что для Трампа не существует проигрыша на выборах

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6 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

выборы в США, фото: Wang Ying/Xinhua/ globallookpress.com

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок прокомментировал заявление действующего президента США Дональда Трампа о «нелегальных» голосах на выборах.

«Еще в 2016 году, когда Трамп не был уверен, что выигрывает, он говорил, что проголосовала куча мертвых душ, и хотят, чтобы он проиграл. То есть для Трампа история про то, что он может проиграть, не существует. И если он проигрывает, то это обязательно какая-то подтасовка», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Бышок отметил, что в 2016 году Хиллари Клинтон набрала на три миллиона голосов больше, но, учитывая специфическую мажоритарную систему выборов в США, выиграл Трамп. По его словам, сейчас кандидаты идут «ноздря в ноздрю» в нескольких штатах, и решить исход президентской гонки могут несколько сотен голосов.

«Парадокс: в США не особо развита система наблюдателей на выборах. А если наблюдателей нет, то легко предположить, что все подтасовали», - заключил он.