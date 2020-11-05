Подготовленный Клишасом и Крашенинниковым законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму

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5 ноября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Андрей Клишас, фото: council.gov.ru

В Госдуму внесли проект о неприкосновенности бывшего президента РФ вне зависимости от периода его президентства. Законопроект о неприкосновенности бывшего президента подготовили глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Клишас сообщил, что документ 5 ноября внесен в Госдуму. Политик пояснил, что "законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний", "расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий".

В настоящее время экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями главы государства.

Сейчас экс-президент может утратить неприкосновенность, если в отношении него возбудят уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета РФ и направить соответствующий документ в Госдуму.