Симоньян считает, что России следует признать выборы в США недействительными

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5 ноября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya /globallookpress.com

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с выборами президента в Соединённых Штатах. По ее словам, РФ стоит признать результаты голосования недействительными.

«А мы уже объявили американские выборы недействительными?» - высказала она, подкрепив свои слова примерами нарушений.

Симоньян указала на отсутствие иностранных наблюдателей и коррупцию в США, а также на непрозрачность процесса и сложность избирательного законодательства, исключающей прямое волеизъявление граждан. Она добавила, что предвыборные кампании кандидатов освещались в СМИ необъективно и предвзято в пользу одного из них, а на основных медийных площадках была введена цензура.

Ранее журналист Владимир Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России.