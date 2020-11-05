Симоньян считает, что России следует признать выборы в США недействительными
5 ноября 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с выборами президента в Соединённых Штатах. По ее словам, РФ стоит признать результаты голосования недействительными.
«А мы уже объявили американские выборы недействительными?» - высказала она, подкрепив свои слова примерами нарушений.
Симоньян указала на отсутствие иностранных наблюдателей и коррупцию в США, а также на непрозрачность процесса и сложность избирательного законодательства, исключающей прямое волеизъявление граждан. Она добавила, что предвыборные кампании кандидатов освещались в СМИ необъективно и предвзято в пользу одного из них, а на основных медийных площадках была введена цензура.
Ранее журналист Владимир Познер спрогнозировал последствия выборов в США для России.
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