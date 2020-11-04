Депутат Морозов ответил, как результаты выборов в США повлияют на отношения Вашингтона и Москвы

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4 ноября 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

выборы в США, фото: Wang Ying/Xinhua/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам (фракция ЛДПР) Антон Морозов прокомментировал предварительные результаты на выборах президента Соединенных Штатов. По его словам, России не так важно, кто одержит победу.

«… для России на данном этапе взаимоотношений с США нет разницы, кто будет президентом – Трамп или Байден. Администрация Трампа показала, что они не собираются проводить дружественную политику в отношении России. Точнее, эта дружественная политика – лишь на словах … И от Байдена тоже по большому счету не приходится ожидать какого-то кардинального изменения отношения к России», - пояснил в эфире радио Sputnik.

Морозов отметил, что сейчас Россия очень сильно конкурирует с США на различных международных площадках. Он добавил, что Москва настойчиво продвигает свои национальные интересы, в том числе экономические, а «основной площадкой противостояния интересов США и РФ становится Европа».

«Внешняя политика США, как известно, очень прагматична. Поэтому до тех пор, пока Россия будет мешать американцам зарабатывать деньги на внешних рынках, любая администрация США будет проводить антироссийскую политику», - резюмировал депутат.