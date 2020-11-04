Ильхам Алиев: Баку готов остановить военный конфликт в Карабахе
4 ноября 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна взять обязательство по выводу войск из оккупированных территорий, отметил президент Азербайджана.
По словам Алиева, Ереван обязан освободить все оккупированные территории в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. "В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района", - отметил Алиев в интервью "La Repubblica". Но так как Пашинян не берет на себя обязательств по освобождению остальных территорий, вывод один - он не хочет прекращения войны, считает президент Азербайджана.
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