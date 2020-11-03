Политолог Константин Калачев высказал мнение о том, чего хотели достичь террористы в Вене
3 ноября 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев назвал цель террористов в Вене. И это была вовсе не месть, а желание превратить в поле боя весь мир.
Цель, по мнению Калачева, только в этом. А те, кто утверждает, что причина в карикатурах, лицемерят и глупы, считает политолог, сообщает "Свободная пресса".
Портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность джихадистов в Интернет, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение в Вене: это кара за участие Австрии в коалиции по борьбе с ИГ. Но "Австрия лишь обещала оказывать гуманитарную помощь пострадавшим религиозным меньшинствам", - отметил Калачев.
МВД Австрии сообщил ранее, что один из стрелков в Вене был исламистским террористом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.