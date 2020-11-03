Политолог Константин Калачев высказал мнение о том, чего хотели достичь террористы в Вене

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3 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

терракт в Вене, фото: thescottishsun.co.uk

Руководитель компании "Политическая экспертная группа" Константин Калачев назвал цель террористов в Вене. И это была вовсе не месть, а желание превратить в поле боя весь мир.

Цель, по мнению Калачева, только в этом. А те, кто утверждает, что причина в карикатурах, лицемерят и глупы, считает политолог, сообщает "Свободная пресса".

Портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность джихадистов в Интернет, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение в Вене: это кара за участие Австрии в коалиции по борьбе с ИГ. Но "Австрия лишь обещала оказывать гуманитарную помощь пострадавшим религиозным меньшинствам", - отметил Калачев.

МВД Австрии сообщил ранее, что один из стрелков в Вене был исламистским террористом.